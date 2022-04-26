شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تهنئ زوج ابنتها محمد رياض بعيد ميلاده: صاحب أخلاق راقية وفنان عملاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة القديرة شهيرة، الفنان محمد رياض، زوج ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاده الذى وافق أمس الإثنين، وكتبت شهيرة، عبر حسابها على انستجرام: "زوج ابنتي الإنسان الجميل المحترم صاحب الأخلاق الراقية والفنان المتفرد في فنه، العملاق في كل دور يقدمه صاحب الطلة الخاصة محمد رياض، حبيبي كل سنة وانت منور حياة أسرتك الجميلة وحياتنا كلنا.. Love u".



شهيرة على انستجرام

ويشارك محمد رياض في مسلسل "الاختيار"، ويجسد شخصية ضابط شرطة بالأمن الوطنى، يكافح الإرهاب والجماعات الإرهابية، و قال رياض، إنه لم يتقابل مع العميد يسري "الحقيقي" لتأدية دوره في مسلسل الاختيار، ولكن تم الاعتماد في تجسيد دوره في الاختيار على الورق المتاح، وكان هناك شخص من المتخصصين مصاحبنا في كل المشاهد، لأن تلك الشخصيات لها طبيعة خاصة من حيث الحوار الخاص بها وحركات الجسد.

وتابع: "أهمية مسلسل الاختيار، هو أنه تحدث عن فترة صعبة في تاريخنا المعاصر، وتقريبا كلنا عاصرنا تلك الفترة وشاهدنا كل القلق الذي كان يحدث في البلد، والآن نعرف من خلال الاختيار الكواليس وحجم الأخطار الموجودة على البلد في تلك الفترة، ودور أجهزة الدولة التي كانت تعمل في ظل هذه الظروف الصعبة".