شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 24.. محمود عبد المغنى يكتشف نية دولة أوروبية نقل قوات إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc إثارة شديدة، وذلك بعدما علم محمود عبد المغنى "نبيل" معلومة خطيرة تفيد بأن دولة أوروبية باتت على وشك إرسال جنود نظاميين قوامهم 25 ألفا إلى ليبيا، الأمر الذى يهدد أمن مصر القومى؛ لأن ذلك يمس بحدودها.

كما شهدت الحلقة تطورات فى علاقة "عمر – أمير كرارة" و"نادين – أمينة خليل"، حيث بات يظهر عليهما ملامح الإعجاب أكثر، وباتت خطوة إخباره لها بإعجابه ورغبته فى الزواج منها وشيكة مثلما ظهر فى حواره مع زميله "نبيل – محمود عبد المغنى".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".