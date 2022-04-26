شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سري الحلقة 24.. القبض على القاتل الحقيقى لـ شريف المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث تم القبض على أحمد القاتل الحقيقي لشريف المالكي والذي قد قام بخطف جوري المالكي "كارولين عزمى" بعدما تزوجها، وعندما قبض عليهم كشف لهم كيف قام بقتله بعدما وصل له رسالة صوتيه تخبره أنه بمفرده في العزبه ومعها العنوان، وعندما وصل وجد مشاجرة بين عادل المالكي وشريف ولكن في نفس اللحظة أصيب عادل بتشنج، مما جعله يضرب هو النار علي شريف المالكي انتقاما لأخته التي اغتصبها ومن ثم أطلق النار على نور "رحمة حسن".

يخطف ناجي الخلعي "أحمد الرافعي" كلا من هارون المالكي "محسن محيى الدين" وحسين "إيهاب فهمي، وحبسهم في مكان مجهول، على جانب آخر يخرج حازم "إدوارد" من السجن ويطلب منه يحيي "هاني سلامة" أن يذهبا لأمنية "دنيا عبد العزيز" التي ستخرج في نفس اليوم، وبالفعل يذهبان ولكن يجدوها تركب السيارة مع ريم صديقة أختها نور الأمر الذي فاجأهما.

تعترف أمنية لزوجها حازم بالحقيقة، وتخبره أن ريم صديقة نور طلبت منها أن تقنع نور بالإختفاء قبل القضية بيوم حتي لا يستطيع يحيي الذهاب للمحكمة وينشغل بالبحث عنها، ومقابل ذلك سيكون 2 مليون جنيه، ولكن بعدما نزلت نور أختفت ولم تعرف أمنية أين ذهبت، وأنها فعلت ذلك بدافع خوفها علي يحيي، وأنهم هددوها لو كشفت سرهم سيقتلوها هي وحازم، ولكن طلقها حازم بعدما سمع منها ما حدث.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.