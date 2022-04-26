شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 24.. محمد رمضان يقلد القطع الأثرية المسروقة بصور طبق الأصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل "المشوار"، قيام "ماهر" محمد رمضان، بالذهاب إلى "صالح" وذلك ليقوم بتقليد القطع الأثرية المسروقة، حيث كذب عليه ماهر وقال له إن تلك الصور الذي يريد أن يقلدها ستُعرض في معرض خارج مصر كنسخ مقلدة للنسخ الأثرية الأصلية.

وشهدت الحلقة قيام ماهر بالاتصال بالمقدم "علاء"، أحمد مجدي، ليقنعه بأنه بريء وليست له علاقة بأي قضية، إلا أن المقدم علاء أكد له أنه سيصل له، إلا أن ماهر حاول إقناعه بأنه ليست له علاقة بالقطع الأثرية المسروقة.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.