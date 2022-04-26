شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 24.. عملية اختطاف الجنود في سيناء تستهدف إقالة السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخاطفين والمخطوفين"، لقاء جمع الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) وخيرت الشاطر (خالد الصاوى) فى منزل الأول، حيث ينكر الشاطر فى حديثه لمرسى أن له علاقة بالخطف، وقال: "جمال علام وعدد من حبايبنا كانوا كلمونى علشان عفو رئاسى عن مجموعة من زملائهم المسجونين فقلت لهم صعب فكان هذا رد، علشان تكون ورقة ضغط حتى يكون تحرك"، ويؤكد الشاطر لمرسى أن "الموضوع دا ممكن نطلع منه كسبانين".

وتستمر قوات الأمر فى حملة اتصالات مكثفة لتحديد هوية الخاطفين، مع تحرك القوات الخاصة لعدد من الأماكن المحتملة فى سيناء وممكن يكون فيها العساكر، ويتم رصد سيارة من الرئاسة تذهب إلى سيناء وبها الإخوانيين الغزالانى ومجدى سالم، حيث ذهبا إلى هنا لمقابلة الخاطفين.

التكفيريون يصورون الجنود المخطوفين ويرفعون مقطع فيديو لهم على الإنترنت، وتعمل قوات الأمن على الوصول إلى أى معلومات من خلال الفيديو وتحديد مكان تصويره، ويدور حديث بين الضباط الثلاث مروان (أحمد عز) ومصطفى (أحمد السقا) وزكريا يونس (كريم عبد العزيز) حول الفيديو والرسائل المفهومة منه.

ويؤكد الضباط أنه تم تحويل عملية الخطف لعملية سياسية والمقصود من ورائها وزير الدفاع، حيث يتم اتهامه بالتقصير، وينتقل المشهد إلى وزارة الدفاع، حيث تسلم السيسى (ياسر جلال) تقريرا حول عملية الخطف من مدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، ويستنتج السيسى أن الغرض من هذه العملية هو وجود سبب لاقالته إلا أنه لا يبالى ذلك ويؤكد أنه قدم استقالته أكثر من مرة، ولكن ما يهمه حاليا هو إعادة الجنود المخطوفين.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24