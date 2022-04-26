شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 25.. حمادة هلال يعثر على المكان المسحور داخل أرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" صدامات جديدة بين صابر المداح "حمادة هلال" والجنية مليكة "سهر الصايغ"، بعدما ظهرت له من جديد لتؤكد أن ما فعلته معه وتسببها فى موت شقيقه ومرض والدته مجرد "لعب عيال"، وأنه بداية من الآن ستبدأ معه "لعب الكبار" -حسب وصفها- كما توعدته بالكثير من الكوارث والمصائب، وقبل أن تختفي من أمامه قالت له إنه هو من خان العهد معها.

تذهب بعدها رحاب "هبة مجدي" إلى صابر المداح "حمادة هلال" وتؤكد له أنها تشعر بأصوات وحركات مريبة خلال نومها، فينصحها المداح بضرورة قراءة أذكار الصباح والمساء والأوراد، كما يطالبها بضرورة سماع طلبات أبو الخير "كمال أبو رية" حتى يتمكن من كشف خبايا الجن الذي يطارده.

يبدأ أبو الخير "كمال أبو رية" في استدراج هبة، شقيقة الشيخ صابر المداح، ويطلب منها الذهاب معه إلى الفيلا لاستكمال العمل، لتبدأ الشكوك تحيط علاقته بها، بعدما يلمح لها بالحب والزواج، فى المقابل يدخل حسن "خالد سرحان"، شقيق صابر المداح، فى كارثة، بعدما يتسبب فى إعياء شديد لمريضة سرطان مسنة جاءت لها كي يشفيها بالعلاج بالسحر والأعشاب.

وتنتهي أحداث الحلقة بعثور صابر المداح على الهيكل المسحور الذي دفنه والده "أحمد بدير" فى أرضه الزراعية، وهو الهيكل الذي يريده الجن من حمادة هلال، بينما مازالت رحلة بحثه عن البير فى مرسى علم جارية، فهل ستلاحق المداح الكوارث من جديد؟ هذا ما ستكشفه أحداث الحلقات الجديدة.

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة كل من: حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.