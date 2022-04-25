إيلون ماسك يستحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استحوذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم الاثنين بتاريخ 25 أبريل 2022، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، مقابل 44 مليار دولار، ووفقا للـ”BBC”، فقد كشفت تقارير عن الاتفاق الذي يجمع بين مجلس إدارة تويتر والملياردير “إيلون ماسك”، ونتيجة لذلك ارتفعت أسهم تويتر بنسبة بلغت حوالي 4 في المئة يوم الاثنين في بداية التداولات في نيويورك.ووفقا لما ورد عن صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن مجلس إدارة تويتر المكون من 11 عضوا، فكر جديا في إبرام الصفقة، وبدوره قد “ماسك”، الذي يملك لأكثر من 9% من أسهم تويتر، تمويل بقيمة 46.5 مليار دولار لعرضه، وفقا لعملية التسجيل التنظيمية.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق، رفض ماسك الحصول على مقعد في مجلس إدارة تويتر، ليعقبه خطوة تقديمه لعرض الاستحواذ على الشركة في 14 أبريل 2022، الأمر الذي دفع مجلس إدارة تويتر عن إعلان خطة دفاعية لحمايته من الاستحواذ العدائي في اليوم التالي.

وجاء مضمون الخطة الدفاعية لينص على حظر شراء مالك واحد أكثر من 15 في المئة من أسهم الشركة، وهو ما يتحقق من خلال توفير فرص أمام المستثمرين لشراء أسهم إضافية بسعر مخفض.

ونشر “ماسك” تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر معبرا عن تأييده لحرية التعبير، والتي أشار لها سابقا خلال مؤتمر “تيد 2022″، في فانكوفر: “أعتقد أنه من المهم جدا أن تكون هناك ساحة شاملة لحرية التعبير”.