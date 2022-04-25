زوجة علي يوسف تستعرض لحظات ولادتها طفلتها الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق الفنان العراقي علي يوسف، وزوجته زهراء البصري، قبل أيام قليلة، بمولودتهما الثانية، وأطلقا عليها اسم “ميلا”.

وبعد أيام من ولادتها، نشرت البصري، عبر حسابها في “إنستغرام”، لقطات من يوم ولادتها الذي وافق 20 من الشهر الحالي، حيث استعرضت غرفتها في المستشفى، وظهرت وهي على سرير الولادة.

ووثقت زهراء بالفيديو لحظة ولادة ابنتها، وكشفت عن وجهها بعد دقائق من إبصارها النور، حيث قامت بتصويرها أثناء أخذها اللقاح وبكائها بصوت مرتفع.

وكشفت البصري أن زوجها علي كان بجانبها لحظة بلحظة في ولادتها الثانية، مشيرةً إلى أنها لأول مرة تراه بهذا الشعور، حيث كان يبكي من الفرح، وخائفاً على الطفلة.

وحرصت البصري على توثيق لحظة مقابلة ابنتها “ملك” لشقيقتها الصغيرة في المستشفى، وتحديداً في اليوم الثاني من ولادتها، ونشرت مجموعة من الصور لهما فور عودتها إلى منزلها عقب الولادة.

يذكر أن علاقة علي وزهراء تعد من أكثر العلاقات التي تلفت انتباه الجمهور وتهمهم، وذلك بعد ارتباط علي يوسف بالفنانة الكويتية هند البلوشي، وطلاقه العلني منها، وما تبعه من مناوشات آنذاك.

وفي حين ظن البعض أن علاقة علي وزهراء ستهتز بعد انتشار أخبار علاقته بالبلوشي، برهن الثنائي للجميع أن علاقتهما على خير ما يرام، وفاجآ الجمهور بإعلان خبر حمل زهراء بطفلتهما الثانية.