زوج نسليهان أتاغول يرد على أنباء زواجه من ممثلة تركية سراً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردَّ الفنان التركي قادير دوغلو، زوج الممثلة نسليهان أتاغول على الشائعات التي طالته مؤخراً، وأكدت زواجه سراً من الممثلة سيرا أريترك.

وقال النجم التركي رداً على تلك المزاعم، بعدما سأله أحد الصحافيين عن الأمر وهو برفقة زوجته نسليهان، إنه على الصحافي أن يسأل من قام بنشر الخبر، وإنه لا يعلم شيئاً عن تلك الشائعات وكيف يطلقونها وعلى أي أساس، نافياً أن تكون صحيحة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الأيام الماضية، بنبأ زواج قادير دوغلو من النجمة التركية سيرا وذلك بعدما شاركته بطولة مسلسل “وصفة حب”، حيث أظهر الثنائي تناغماً كبيراً خلال العمل.

وصدرت تلك الأنباء أولاً عن الكاتب والصحفي التركي أونور كاي، الذي كشف أن النجم التركي تزوّج على نسليهان أتاغول وذلك بشكل سريّ أو بما يُعرف بزواج الإمام، مضيفاً أن سيرا حاملٌ من قادير.

وبيّن الصحفي التركي أن قادير كان ينوي الانفصال عن نسليهان وتقدم بالفعل بتقديم أوراق الطلاق، إلا أنه لم تُعرف تفاصيل ما حدث بعد ذلك، حيث أن علاقتهما عادت من جديد، وأما سيرا أريترك فبقي مصيرها مجهولاً.

وفي سياق علاقة قادير بسيرا، فقد أثارت في وقتٍ سابقٍ صورٌ رومانسية جمعتهما، جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام بنشرها حينها قادير عبر حسابه على إنستغرام.

وسرعان ما أصبح الثنائي قادير وسيرا حينها حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، إذ أثارت غضب جمهور نسليهان، مشيرين إلى أن على قادير احترام مشاعر زوجته.

وعلى صعيدٍ آخر، احتفلت نسليهان أتاغول مؤخراً بعيد ميلاد زوجها قادير دوغلو الـ 40، من خلال نشر مجموعةٍ من الصور العفوية والرومانسية أثناء تواجدهم على شاطئ البحر وفي أماكن أخرى.

ووجهت نجمة “حب أعمى” من خلال تلك الصور، رسالة حبٍ ومعايدة لزوجها الممثل التركي، حيث أرفقت تلك الصور بتعليق قالت فيه:”لحسن الحظ أنك ولدت يا حبيبي، احتفل بكل يوم وجدت فيه! أحبك كثيراً”.