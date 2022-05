هذا ما سيحدث لـ آمبر هيرد إذا انتصر جوني ديب في قضيته ضدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باتت دعوى التشهير، التي رفعها الممثل العالمي جوني ديب، ضد طليقته الممثلة الأميركية آمبر هيرد، القضية الأبرز في ساحات القضاء الأميركي حالياً، والشغل الشاغل للكثيرين، خاصة بعد كل تلك الحقائق والتسجيلات التي تصدر عن جلسات الاستماع في المحكمة يوماً بعد يوم.

وعلى ما يبدو، فإن تلك التسجيلات والحقائق تؤتي ثمارها لصالح الممثل البالغ من العمر 58 عاماً، إذ يعتقد خبراء قانونيون أن ديب يفوز حتى الآن بقضية الرأي العام، ما يعني أنه قاب قوسين من أن يكسب القضية، وذلك بعدما عرض تسجيلاً صوتياً، كان بمثابة قنبلة فجرها خلال المحاكمة، يُسمع فيه صوت هيرد وهي تُقر بأنها ضربته، وتعتذر لأنها لم تصفعه على وجهه بالطريقة الصحيحة.

كما خرجت شركة مستحضرات تجميل لتكذيب النجمة الأميركية، وذلك بعدما أكدت الأخيرة في أحد اعترافاتها أنها استخدمت نوعاً معيناً من المكياج، لإخفاء آثار الضرب الذي تعرضت له على يد ديب، الأمر الذي دفع بتلك الشركة للخروج وتوضيح أنها أنتجت هذا المنتج بعد واقعة الضرب المزعومة.

وفي حال صحة توقعات الخبراء القانونيين، وكسب نجم “قراصنة الكاريبي” المعركة الدائرة في أروقة المحاكم الآن، فإنه يُتوقع أن تصبح آمبر هيرد مدينةً، لأن ثروتها الحالية تُقدر بـ8 ملايين دولار، في حين أنها ستكون مطالبة بتعويض ديب عن إساءتها إليه واتهامه بتعنيفها والتشهير به بمبلغ 50 مليون دولار، أي أن الممثلة تخسر ثروتها بالكامل، وتصبح مدينة بمبلغٍ قدره 42 مليون دولار، في حال كسب طليقها القضية.

وكانت هذه المعركة القضائية بين هيرد وديب قد بدأت بعدما اتهمت الممثلة طليقها بأنه كان يسيء إليها ويضربها، حيث نشرت عام 2020 مقالاً في صحيفة “ذا صن” البريطانية، قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها، الأمر الذي جعل ديب يقرر مقاضاتها متهماً إياها بالتشهير، وهي القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا الآن.

يذكر أن جوني ديب وآمبر هيرد تزوجا عام 2015، إلا أن خلافاتهما ظهرت بعد عام واحد من الزواج، حيث رفعت هيرد دعوى طلاق عام 2016، وقالت إن السبب وراءها أن جوني ديب قام بالاعتداء عليها جسدياً، وتم الانتهاء من إجراءات الطلاق عام 2017، لكن المعارك القانونية لم تنتهِ بين الطرفين، ومازالت مشتعلة منذ ذلك الوقت.

