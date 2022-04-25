نادين نجيم بإطلالة أنيقة مميّزة.. وجمالها حديث المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نادين نجيم، مجموعة من صورها على حسابها الخاص في موقع “إنستغرام”، حيث لفتت الأنظار إليها بإطلالة شبابية وعصرية.

وظهرت نادين نجيم في الصور بإطلالة “كاجوال” أنيقة جدًا، واسدلت شعرها على كتفيها مع مكياج بسيط، فبدت كعادتها في غاية الأنوثة والجمال.

وتناقل جمهور نادين الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، إذ عبّر عشاقها عن اعجابهم بإطلالتها ومحبتهم الكبيرة لها.

على صعيد آخر، تطلّ نادين نجيم على جمهورها هذا العام في رمضان من خلال إعلان دعائي لصالح شركة “زين” للاتصالات.

وحقق إعلان الإعلان نسبة مشاهدة مرتفعة، ناهزت 10 ملايين مشاهدة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام وقناة “زين” في موقع “يوتيوب” منذ طرحه في بداية شهر رمضان.