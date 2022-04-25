شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تحتفل بمرور شهر على زواجها برسالة رومانسية لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة، على الاحتفال بمرور شهر على زواجها، من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك عبر عدة صور نشرتها، وعلقت عليها بكتابة رسالة لزوجها قالت فيها: "شهر سعيد مر على زواجنا، أحبك وأعود لأوجه الشكر لكل من شاركنا يوما لن ننساه"، فى إشارة إلى يوم زفافهما.



شام وزوجها

وكانت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة، قد شاركت متابعيها وجمهورها على حسابها على "إنستجرام" منذ أيام مجموعة من الصور لها مع زوجها ووالدتها النجمة أصالة، ولم تكشف شام عن سبب تجمع أهلها وبعض من أصدقائها، حيث ظهر أيضا في الصورة خالد الذهبى ابن النجمة أصالة.



شام الذهبى وزوجها

ومن جهة أخرى، حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على توجيه رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، التي احتفلت أمس بحفل زفافها، حيث نشرت صورة لها ولزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "سعادة ما بعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدني بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسعادة والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر، ويا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدني كلّها إلك، بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمني لكم".



شام على انستجرام

الفنانة السورية تألقت بمجموعة من أبرز أغانيها، وكان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين، وغنت النجمتان أغنية "أسعد واحدة" إحدى أشهر أغنيات إليسا، ولم تتمالك أصالة دموعها حيث بكت متأثرة خلال الحفل.

كما سردت أصالة موقفا طريفا حدث مع زوج ابنتها شام فى فترة طفولته، حيث كان قد طلب منها التقاط صورة وهو يبلغ تسع سنوات فى إحدى الحفلات لتمر السنوات ويصبح زوج ابنتها.