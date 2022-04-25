شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 24.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة بعد اختطاف الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، والتى تحمل اسم "الخاطفين والمخطوفين"، بلقاء بين خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت الذى ينقل لخيرت الشاطر قلق جمال علام المشارك فى عملية خطف الجنود فى سيناء، بأنهم يحتاجون رسالة واضحة من الإخوان تفيد حمايتهم من الجيش، ليرد الشاطر بأن الرئيس محمد مرسى أكد أمام الكل أن سلامتهم محفوظة.

ويقترح الشاطر إرسال أحد قيادات الجماعة لهم لطمأنتهم، وأن يذهب لهم بسيارة من الرئاسة، وينقل محمود عزت لخيرت الشاطر مدى توتر الدكتور مرسى وقلقه الشديد وحاجته إلى التحدث مع الشاطر، فى حين يتصل وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى بالرئيس مرسى، ويؤكد له أن الخاطفين لا بد أن يعرفوا أن الجنود إذا لم يعودوا سيعمل عملا يفوق خيالهم.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.