شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 24.. وزير الدفاع يهدئ المعارضة على مرسى وغضب الشاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، والتى تحمل اسم "الخاطفين والمخطوفين"، مشاهد حقيقية من كلمة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال)، مجموعة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين والفنانين، وظهر فى اللقاء كل من عادل إمام وحسين فهمى، حيث أطلق السيسى رسالة اطمئنان وأمان أن الجيش رجع لكامل حالته القتالية.

المشهد ينتقل إلى وزارة الدفاع وحديث بين السيسى وعباس كامل (جمال سليمان) عن تداعيات الموقف والتجهيزات للفترة المقبلة، ويتصل السيسى بالرئيس محمد مرسى (صبرى فواز)، ليخبره باجتماعه مع القوى السياسية والمفكرين والإعلاميين لتهدئة الأوضاع حتى يرتب مرسى أواقه قبل إطلاق مبادرة الحديث مع المعارضة.

ويرفض خيرت الشاطر (خالد الصاوى) تصرفات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى ومجاراة محمد مرسى له، حيث يخبر الأخير بأنه يرفض هذه المبادرة، وأن السيسى سيطلع أكثر فى الأمور ليرد مرسى ردًّا فاجأ الشاطر، حيث قال "كتر خيره عاوز يهدّى المعارضة علينا شوية"، ويرد الشاطر بأن الراجل دا أنا مش مستريح له.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.