شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 24.. شريهان أبو الحسن تستضيف نيللى كريم وشريف سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بتلقى "ميسون" هالة صدقى، اتصالا هاتفيا من "حسين" جمال يوسف، وقام بتهديدها بأن تعيد له التمثال الفرعونى الأصلى وإمام سيجعل أيامها سوداء، وبعد إغلاقه المكالمة قامت "ميسون"، بحفر جزء من أرضية شقتها واخرجت بالفعل التمثال الأصلى.

اختتم الحلقة بظهور الإعلامية شريهان أبو حسن، من خلال برنامجها التي استضافت خلاله "فاتن أمل حربى" نيللى كريم ومحاميها "شكيب" محمد ثروت، و"سيف الدندراوى" طليقها ومحاميه "حبيب" حاتم صلاح، وتحدثت شريهان أبو الحسن في بداية الحلقة بأن التريند يحصل على بعض الوقت ثم ينسى في اليوم التالى واكنه لم يكن موجودا من أساسه، ولكن هناك تريند يظل لفترة طويلة وهو تريند "تونة" السيدة التي قررت أن تتحدى القانون.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الاعلامية شريهان ابو الحسن



شريهان ابو الحسن



نيللى كريم ومحمد ثروت



شريهان ابو الحسن تستضيف نيللى كريم وشريف سلامة



هالة صدقى من فاتن امل حربى