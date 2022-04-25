شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تعترف بصدم يسرا وتسببها في فقدان بصرها والأخيرة ترفض مسامحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، قيام "شيرين" غادة عادل، بالقيام بالاعتراف على نفسها بأنها من قامت بصدم "فريدة" يسرا، وتسببت في فقدانها للبصر.

وعلمت "فريدة" يسرا بالأمر عندما ذهبت "نيفين" انتصار شقيقة "شيرين" إلى منزل "يسرا"، وذلك لتسامحها، حيث تفاجأت يسرا بالأمر، ورفضت يسرا أي تدخل من أحد، وطلبت الذهاب إلى شيرين في محبسها، فيما قامت يسرا بطلب استكمال الإجراءات لمحاسبة شيرين، حيث لم تتنازل عن حقها.



مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل أحلام سعيدة



مسلسل أحلام سعيدة

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاث سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.