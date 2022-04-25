شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 24.. شريف سلامة يحصل على قرض بضمان المصنع لتهريب الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بعد ذهاب "شفيع" إلى والد "فاتن" نيللى كريم والذى يجسده الفنان محمد الصاوى، وتحدث معه بان أكثر وقت عمل له اتزان نفسى هو الفترة التي قضاها معه في المكان الذى يتواجد فيه، وطلب منه العودة مرة أخرى، ولكن رد "أمل حربى" بأن الروح اللى تتطلع مش بترجع أبدا.

تلقت "فاتن" نيللى كريم، عرضا من أحد برامج التوك شو للظهور والحديث عن مشكلتها خلاله، ولكن "ميسون" هالة صدقى رفضت الأمر، وحاولت أن تقنعها بعدم الظهور، ولكن "فاتن" أخبرتها بأنه مقابل ألفي دولار، وهو الأمر الذى جعل هالة صدقى توافق.

واتصل "الشيخ عبد العظيم" بـ"سيف" شريف سلامة، وأخبره بأن هناك علاقة عاطفية بين طليقته "فاتن" نيللى كريم، والشيخ "يحيى" محمد الشرنوبى، مما اضطر "سيف" الذهاب للشيخ "يحيى"، وبعد مواجهته أخبره بأن ليس هناك أي علاقة بينه وبين طليقته ووصفها بأنه أشرف واحدة في الدنيا، وأن الشخص الذى أخبره بذلك يكذب عليه.

وأقنع "صلاح" أحمد طلعت، ابن عمه "سيف" شريف سلامة من أجل مشروع تهريب الملابس من بنجلاديش، وبسبب طمع "سيف" ذهب وحصل على قرض بعد ان أقنع ابن عمه بضمان المصنع.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



شريف سلامة واحمد طلعت من فاتن امل حربى



محمد الشرنوبى



شريف سلامة