شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي يروج لـ"واحد تاني" ببوستر جديد.. ونسرين أمين ونور إيهاب تكشفان دورهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه على "تويتر"، البوستر الخاص بفيلمه "واحد تانى"، الذى يُعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث نشر حلمي صورة بوستره الخاص بالفيلم الذى يعود من خلاله للسينما بعد غياب 3 سنوات، منذ آخر أعماله السينمائية "خيال مآتة"، صحبها بتعليق: "واحد تاني.. فيلم العيد الصغير بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".



أحمد حلمي

كما كشفت الفنانة نسرين أمين، شخصيتها في الفيلم من خلال تقديم دور "ليندا"، ونشرت صورة أيضا من البوستر الدعائى للفيلم، ومثلها الفنانة الشابة نور إيهاب، التى تقوم بأداء شخصية "شيرويت".

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.



نسرين أمين