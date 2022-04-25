إسلام علاء يشيد بمبادرة وزارة الثقافة "المخرج المحترف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المخرج الشاب إسلام علاء بمبادرة وزارة الثقافة المصرية "المخرج المحترف" والذي يقدم العدالة الثقافية في جميع المدن والمحافظات المصرية بدون أي تمييز.

وتابع علاء، في تصريحات صحفية، أن المسرح من المجالات التي شهدت اهتماما كبيرا من الدولة خلال الفترة الأخيرة، فمن خلال مبادرة المخرج المحترف قدمت الوزارة الدعم لـ ١٠ مخرجين جدد محترفين بهدف خلق عناصر جديدة في منظومة المسرح المصري، لإثراء الحركة المسرحية.

وأضاف، أن الشباب هم أعمدة الفن المصري، ولديهم أحلام وقضايا تساعد على طرح القضايا المجتمعية بشكل مختلف ويجذب الجمهور،

وأكد على أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت كثير من الشباب على إنتاج أفلام طويلة وبتكلفة انتاجية قليلة، وتلك الأعمال كان لديها القدرة على المنافسة في المهرجانات العالمية.

يذكر أن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، قالت في تصريحات صحفية سابقة، إن مبادرة المخرج المحترف تسعى إلى خلق عناصر جديدة في منظومة المسرح المصري، مشيرة إلى أن مختلف المبادرات التى تطلقها قطاعات وزارة الثقافة تعمل على اضافة واكتشاف مفردات مميزة الى كتيبة القوى الناعمة المصرية، مؤكدة استمرار تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع.