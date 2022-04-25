ما حقيقة اعتداء أبناء جورج وسوف على فنان مشهور؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 18 دقيقة

نفى الفنان الأردني، منذر رياحنة، الشائعات التي طالته مؤخراً، حول تعرضه للضرب من قبل أبناء الفنان السوري جورج وسوف.

وقال رياحنة، في حواره مع الإعلامية، أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري”، إنه قدم الفنان السوري في حفله الأخير بمهرجان جرش في الأردن، ولدى عودته للكواليس فوجئ بوجود مشكلة بين أبناء الوسوف وبعض الموجودين، فتدخل للفصل بينهم وتهدئة النفوس.

وأوضح رياحنة قصة خلافه مع مواطنته المطربة ديانا كرزون، وقال: “حدث سوء تفاهم بيني وبين ديانا قبل عامين على هامش حفل افتتاح مهرجان الفحيص بالأردن، لكنني مؤخراً اتصلت بها وباركت لها إنجابها ابنتها وتصافينا”.

وكشف رياحنة عن أنه ندم على عدم تقديم دور الضابط الإسرائيلي في فيلم “الممر”، لانشغاله وقتها بتصوير عمل درامي في دولة الكويت، وقال: “انتقل الدور إلى الفنان إياد نصار الذي قدمه بشكل مميز، وهو أخويا وصديقي وأستاذي”.

وحول حضور الفنانين العرب في السينما والدراما بمصر، قال إن الفنانين العرب ينجحون في مصر، ولا توجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية، لأن مصر هي هوليوود الشرق في الفن، ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنياً، مضيفاً: “إحنا العرب بننجح في مصر عشان مصر أم الدنيا، ولو في مصريين راحوا الأردن هنحطهم في عنينا”.

وأكد أنه لم يشعر بالغربة يوماً ما في مصر، مضيفاً: “عمري ما حسيت نفسي غريب في مصر ومحدش يقدر ينافس مصر في مكانتها فنياً”، لافتاً إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته، ويميل إلى اللهجة الصعيدية.

وحول رأيه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي كممثلة ومغنية، أكد رياحنة أن الفنانة اللبنانية ممثلة مميزة وقوية في التمثيل بشكل أفضل من الغناء، وقال: “اشتغلت مع هيفاء وهبي وهي ممثلة شاطرة، وأنا قلت لها كده، وهي من النوع الملتزم جداً، وبتخاف على مشروعها، وبالنسبة لي أنا شفتها في التمثيل أقوى من الغناء”.

وصنف رياحنة الفنانة التونسية هند صبري كأفضل ممثلة عربية في مصر حالياً، كما وصف الفنان المصري محمد رمضان بالممثل الخطير والمميز.

وأكد رياحنة أن مسلسل “الاختيار” أصبح أيقونة فنية مصرية، وبصمة ليست حصرية في مصر فقط، لكن الموضوع له علاقة بالعالم العربي كله، وقال: “الاختيار أيقونة مصرية، وحتى اللي بيجسد دور شر في المسلسل الناس بتعجب به وطنياً، والمسلسل ده رجع فكرة الوطنية”.