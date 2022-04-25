هل تتذكرون طفل ذا فويس كيدز “غدي بشارة”.. شاهدوا كيف تغيرت ملامحه وأصبح شابًا شديد الجاذبية والوسامة | صور

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 09:57 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة صور لنجم الموسم الثاني من “ذا فويس كيدز” عام 2016، الطفل اللبناني ​”غدي بشارة” من فريق نانسي عجرم حيث أن تلك الصور أثارت جدلاً كبيرًا بين المتابعين، حيث أصبح عمره الآن 16 عام تقريبًا

وفاجأ طفل برنامج The Voice Kids، اللبناني غدي بشارة، جمهوره، ونشر صورًا حديثة ظهر فيها بعدما تقدم في العمر ودخل إلى مرحلة الشباب واللافت في الأمر أنه بدا بملامح لم تتتغير كثيرًا منذ ظهوره الأول رغم تقدمه في العمر.

غدي بشارة هو مشترك لبناني في برنامج ذا فويس كيدز قام بغناء أغنية باللغة الإنجليزية للمطرب “إيد شيران” أمام أعضاء لجنة التحكيم، لأول مرة على مسرح ذا فويس خلال مرحلة الصوت وبس.

بعد The Voice Kids…غدي بشارة يطرح “حدا عادي”

هذا وكان الفنان اللبناني ومشترك The Voice Kids سابقًا ​غدي بشارة​ البالغ من العمر حاليًا 16 عاماً قد أصدر أغنيته الخاصة التي تحمل عنوان “​حدا عادي​” وذلك عبر الاسواق والمنصّات الرقمية.

وأيضاً قام غدي بنشر مقطعًا من أغنيته الأولى عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلاقي الأغنية إعجاب محبي غدي في الساعات الأولى من موعد طرحها.

يُذكر أن أغنية حدا عادي من كلمات المؤلف ​علي المولى​ وألحان الملحن الشهير ​رامي الشافعي​ وتوزيع ​عمر صباغ​.

برنامج أحلى صوت يهدف الى انتقاء أحلى صوت من فئة الصغار ويساعدهم على تطوير صوتهم ويشارك في لجنة التحكيم نانسي عجرم، كاظم الساهر و​تامر حسني​.

نجوم “ذا فويس كيدز” يودعون الطفولة

جدير بالذكر أنه لم يكن غدي بشارة هو الوحيد من مشاركين ذا فويس كيدز الذي فاجأ جمهوره، حيث أثارت ميرنا حنا مسبقًا الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر عددًا من صورها التي تظهر تغيير كبير في ملامحا الطفولية التي اعتاد عليها جمهورها.

أيضاً زين عبيد أصبح مختلفاً تمامًا بعد أن أصبح شاباً، وتحديداً بعد خضوعه لعملية تكميم معدة خسر على إثرها وزنه الزائد، الذي عرف به خلال مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، كذلك محمد عزيز الهداجي تغيرت ملامحه بشكل لافت بعد أن ودع الطفولة وأصبح شابًا وسيمًا.

ومن نجوم ذا فويس كيدز الذي أصبح شكله مختلفاً عن بدايته في البرنامج، هو الطفل علي الهادي الذي فاجأ الجمهور بملامحه وهو شاب بعد 6 سنوات، حيث تغيرت ملامحه على نحو ملحوظ، وهذا ما أكد عليه المتابعين.

لا يمكن أن ننسى نهيلة القلعي التي بدت شابة في العشرين من عمرها، ورغم أن شكلها مازال يحتفظ بملامح الطفولة التي أطلت بها في ذا فويس كيدز، إلا أنها لفتت الأنظار بتغيرها بعد أن صبغت شعرها بالأشقر وأصبحت ترتدي ملابس عصرية تناسب سنها.

أما جويرية حمدي فمازالت تحتفظ بملامحها التي عرفت بها خلال مشاركتها في برنامج ذا فويس كيدز، برغم دخولها في مرحلة المراهقة وتغيرها إلا أنها مازالت بنفس الشكل الذي عرفها به الجمهور.

يُذكر أن الموسم الأول من ذا فويس كيدز عرض عام 2016، وتكونت لجنة تحكيمه من الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني والفنانة نانسي عجرم، وفاز باللقب الطفلة اللبنانية “لين الحايك” من فريق القيصر.

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