نادية الجندي تفجر مفاجأة.. “أنا اكتشفت أحمد زكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجرت الفنانة المخضرمة، نادية الجندي، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما اعتبرت نفسها مكتشفة للفنان المرحوم أحمد زكي.

وقالت الجندي، في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز: “أنا أكثر فنانة اكتشفت وجوه جديدة بداية من الفنان الراحل أحمد زكي، وصولًا للفنان ياسر جلال، وأقدم له تحية على دوره في مسلسل الاختيار 3، فهو جسد الدور بإتقان رائع”.

وأضافت أن رؤيتها كانت دائماً صائبة في الفنانين الذين كانت تختارهم للظهور معها في أفلامها، وتمتلك الحس العالي لاكتشاف المواهب، وتستطيع الحكم على الممثلين الشباب وتقييمهم وهل سيصبحون نجوماً في المستقبل أم لا، مشيرةً إلى أن تعاملها مع الوجوه الشابة كان سر نجاح أعمالها.

ووصفت شعورها بنجاح هؤلاء بأنه مليء بالفخر والسعادة، كون إحساسها كان صائباً عندما خمنت نجاحهم، مشيرةً أن مشاركتهم لها في أعمالها كانت سر النجاح لها ولهم؛ لأن كل شخص كان يؤدي دوره كاملاً، وكانت ترفض أن تكون عملاقة مع أقزام، وإنما تريد منهم أن يكونوا عمالقة، وهي معهم.

أما سبب غيابها عن دراما رمضان، فقد أرجعته لغياب الكتاب المحترفين “التقال”، الذين يكتبون المواضيع “الثقيلة”، واصفة كتاب اليوم بأنهم يستسهلون الكتابة، ويكتبون أربع وخمس حلقات من العمل، ويكملون النص خلال التصوير، لكنها ترفض هذا الأسلوب في العمل، فقد كانت الأعمال التي تقدم لها مكتملة، وأعيدت كتابة نصها أربع أو خمس مرات حتى باتت جاهزة للتمثيل، لذلك رفضت العديد من الأعمال التي عرضت عليها مؤخراً.

وفي مفاجأة أخرى، اعترفت نادية الجندي برفضها تأدية دور “سكينة”، الذي أدته الفنانة (سمية الخشاب) في مسلسل “ريا وسكينة”، لأنها لا تريد أن تدخل البيوت بهذه الشخصية، خاصة أن الأطفال يشاهدون التلفزيون والمسلسلات، وقد خافت على شعبيتها ونجوميتها في حال أدت هذا الدور، بينما قد توافق على تأديته في السينما؛ لأن جمهور السينما يختلف كلياً، مبينةً أنها لا تهتم بالوجود كل عام في الساحة الفنية، ولا مانع لديها في الظهور كل ثلاث سنوات، شريطة أن يكون العمل الذي تقدمه يحمل قيمة فنية، وفيه شيء جديد.

وعن خلافها مع نبيلة عبيد، قالت إنها لا تحمل أي حقد لأحد، وطبيعتها أنها تسامح ولا تحمل غلاً لأي زميل حتى لو أساء لها، ولا مانع لديها من العمل معها مجدداً، وبخصوص سر جمالها واستمراره قالت إن حب الجمهور وتقديرهم لمسيرتها يمنحها طاقة إيجابية تفسر سر هذا الجمال.