قصي خولي يُعلن موعد عرض الجزء الثاني من “الوسم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الممثل السوري قصي خولي أن الجزء الثاني من مسلسل “الوسم” سيكون جاهزًا للعرض مع انقضاء شهر رمضان المبارك مباشرة.

نشر “الخولي” البوستر التشويقي الرسمي للجزء الثاني من المسلسل عبر صفحته في موقع “إنستغرام”، وعلّق قائلًا: “تابعونا قريبا بعد شهر رمضان المبارك بمسلسل الوسم الجزء 2 على شاهد vip”.

وشهد الجزء الأول من المسلسل نجاحاً لا بأس به بعد عرضه على منصة “شاهد” الإلكترونية التابعة لمجموعة “إم بي سي”.

وتلخصت قصة العمل في جزئه الأول حول 4 شبان يتورطون بالعمل مع مافيا في عدة دول، ويقدم قصي خولي شخصية “نورس”، الشاب الذي يغادر سوريا طالباً اللجوء في اليونان ويسافر عبر البحر، لكنه يتورط لاحقاً في العمل مع مافيا دولية توكل إليه عدداً من الأعمال الإجرامية ليقوم بها، فينحرف بذلك عن مساره.

ويتلوث (نورس) كثيراً بسبب المشاكل المحيطة به، ويحاول إنقاذ نفسه فينتقم بسبب الأحداث التي عايشها، محاولاً أن يبني إمبراطوريته الصغيرة التي يكون فيها قادراً على السيطرة ويمتلك النفوذ والسلطة.

ويعتبر “الوسم” التجربة الأولى لقصي خولي في التأليف، والعمل كاملاً من فكرته وإشرافه، ويأتي كما وصفه هو بنفسه مستنداً إلى أحداث وقعت في الوطن العربي، ويسلط الضوء على ما لها من آثار سلبية على الإنسان، سببتها في المجمل الظروف السياسية والمعيشية والاقتصادية التي مر بها الناس، ما أجبرهم على إيجاد حلول بديلة والبحث عن حياة في أماكن أخرى.

أما مخرج العمل سيف الدين السبيعي، فأكد في تصريحات سابقة أن الجزء الثاني سيكون أكثر تشويقاً من الأول، ويحمل أحداثاً وقصصاً متنوعة بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هذا الجزء تم تصويره مع الجزء الأول، وكان محسوباً بعناية كبيرة، من حيث توالي الأحداث وترابطها.

ويقدم الجزء الثاني كما هو الأول في سبع حلقات، ويشارك في بطولته إلى جانب قصي خولي كل من (ميسون أبو أسعد، جابر جوخدار، ورشا بلال، وجوان الخضر وإسماعيل تمر، محمد مهران ووائل زيدان) وآخرون، وإخراج سيف الدين السبيعي.