إلهام شاهين.. “بطلوع الروح يدافع عن الأمة العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مسلسل “بطلوع الروح”، الذي تخوض به غمار المنافسة الدرامية الرمضانية بمثابة عمل قومي، تدافع من خلاله عن الأمة العربية كلها، وليس مصر فقط.

وقالت في حوار تلفزيوني: “أحداث المسلسل مفيهاش من خيال المؤلف، ده حصل فعلا من بداية من 2014 لسنة 2017”.

وأضافت: “هناك الكثير من المشاهد مأخوذة من حياة داعش نفسها مثل الجلد والذبح، وحتى الملابس وطريقة الكلام، فداعش مصورة نفسها في ڤيديوهات كتير، وإحنا عملنا دراسة وافية عنها، والمخرجة كاملة أبو ذكري هي اللي اهتمت بالتفاصيل وفرجتني على أكتر من ڤيديو لهم”.

وأكدت شاهين أنها تحب الأدوار غير التقليدية التي تتناول مواضيع لم يتم التطرق إليها من قبل، وقالت: “شخصية زعيمة داعش النسائية ده دور جديد وغريب على الشاشة عموما مفيش حد قدمه قبلي”.

وفي ردها على الهجوم المسبق على المسلسل قبل عرضه، قالت إنه غير مبرر، وأضافت: “من لهم مصلحة في بقاء داعش، خافوا من إننا نكشف الفكر المتطرف اللي واضح إن في ناس موافقة عليه وإلا هيهاجمونا ليه.. داعش بيكرهوا المرأة والفن وبيكرهوا نفسهم، إحنا بنفضح الشخصيات دي وبنوري الناس ازاي بيعملوا غسيل مخ للشباب وإنهم تجار دين”.

وأشادت شاهين بفكرة المسلسل، مضيفة: “يناقش المسلسل موضوع مهم جدا رسالته سامية وبيحارب الإرهاب.. كل إنسان سوي ويعرف دين ربنا بجد هيبقى عايز يحارب الإرهاب والعنف والشر ويرفض فرض الوصاية على الناس عشان يلتزموا دينيا”.

وتدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول “روح” التي تجسد شخصيتها منة شلبي وزوجها، حيث تتعرض الأسرة لمشكلات تغير حياتهما بالكامل، ولابد أن تتعامل معها “روح” مما يعرضها لمواقف قاسية. والمسلسل من بطولة: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى.