شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 24: لذيذ وزومبا يخسران بمسابقة الروبوت بسبب الهاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والذي يذاع يوميا على قناة الحياة في الساعة السادسة والنصف، العديد من الأحداث والمواقف الطريفة، حيث بدأ الهاكر وسامح يسيطران على لذيذ وزومبا، وجعلاهما يقومان بأفعال غير طبيعية.

واكتشفت سارة "ليلى أحمد زاهر" عدم وجود تليفونها المحمول، وبحثت عنه هي والخادمة نبوية، وعندما سألت زومبا "شيماء سيف" قالت لها إن نبوية قد سرقته، وأن تبحث في حقيبتها، أعطت نبوية الحقيبة بسرعة لسارة حتى تثبت براءتها، ولكنها تفاجأت أن ذهب سارة موجود في حقيبتها فانهارت باكية وهي تؤكد أنها لا تعرف شيئا عنه، وساومتها سارة أن تعطيها الموبايل وسنتركها تنصرف، ولكنها أكدت لها أن الموبايل ليس معها.

وبسبب سيطرة الهاكر على لذيذ جعله يقوم بأشياء غريبة مع الوفد الهندي الذي كان يقابل يوسف في الشركة حتى جعله يصفع أحدهم بالقلم، وذهب يوسف مع لذيذ وزومبا للمسابقة وبسبب أيضا سيطرة الهاكر عليهم جعلهما يجاوبان إجابات خطأ، في حين أنه جعل متين يجاوب بطريقة صحيحة، وخسر لذيذ وزومبا، واكتشف يوسف أن هناك من يسيطر عليهما، وتوقع أنه الشخص الذي ادعي أنه يصلح الغاز صباحا، فأبلغ عنه البوليس الذي استطاع أن يصل له من خلال موقع هاتف سارة الذي قام بسرقته.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة كل من: هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.