شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 24 .. ريهام حجاج تبدأ خطة الإيقاع بكريم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع خالد (كريم قاسم) في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل يوتيرن بطولة النجمة ريهام حجاج، استرجاع الهواتف التي تحتوي على تسجيل المكالمات بينه وبين شوقي (محمود حافظ)، وكشفت الحلقة عن أن خالد قام بتهديد شوقي بالسلاح وقام بأخذ الهواتف منه بعد أن اكتشف تسجيله لمكالماته معه.

وتلقى خالد اتصال من زوجته هدى (عبير صبري) تخبره برغبتها في مقابلته وأنها تراجعت عن فكرة الطلاق، وذلك وفقًا لخطتها مع يارا (ريهام حجاج)، ووافق خالد على مقابلتها فهل صدقها خالد أم أنه يدبر خدعة جديدة؟.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.