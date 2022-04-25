شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يجمع شيكابالا وعمرو السولية.. ويعلق: المايسترو والأباتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد العوضى، صورتين تجمعه بنجمى الأهلى والزمالك، عمرو السولية، وشيكابالا، وعلق على الصورتين بألقاب النجمين، حيث قال: "أخواتى الجدعان المايسترو والأباتشى".



العوضى والسولية وشيكابالا



العوضى والسولية وشيكابالا

من ناحية أخرى، منح البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" ثنائي الأبيض خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى مران اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورحيلة.

وركز المدرب البرتغالي على منح الثنائي تعليمات فنية خاصة، وشرح بعض الأدوار المطلوبة منهما خلال التقسيمة الفنية، وقام فيريرا بمتابعة التقسيمة لتصحيح الأخطاء للاعبين بشكل سريع لتلافي تكرارها.

بينما يبدأ مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام الحالية، إنهاء إجراءت السفر للجزائر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف يوم 6 أو 7 مايو المقبل بالقاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 13 أو 14 الشهر ذاته.

وينهى مسئولو الأهلي حالياً تأشيرات السفر والترتيب لرحلة الجزائر المهمة، وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال مُتخطياً الرجاء المغربى، فيما صعد سطيف للدور ذاته على حساب الترجي التونسي.