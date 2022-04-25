شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 24 .. خناقة بين مدكور والكبير وأهالى المزاريطة يتركون الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوى 6، بتحدث الكبير "أحمد مكى" مع فزاع "هشام إسماعيل" ليجد أنه لديه موبايل وساعة سمارت اشتراهما جديد ليقلق الكبير ويراقب فزاع حتى منزله ويدخل فجأة ليجده يرقص على أغانى فريق bts ويبلغ أن منزله كله سمارت ويقفل الأنوار عن طريق الساعة ويبلغه أنه يريد أن يعمل مع دكتور مدكور "حمدى الميرغنى".

ويقيم دكتور مدكور "حمدى الميرغنى" مؤتمرا صحفيا لأهالى المزاريطة ويبلغهم أنه لديه أموال طائلة يريد استثمارها معاهم ثم يأتى الكبير ويتخانق معه ويبلغه أن أهالى المزاريطة لن يكونوا معه ليحرجوه ويتركوه ويعملوا مع دكتور مدكور.

ثم يذهب الكبير لمنزله ويبلغ الجميع أن أهالى المزاريطة لأن يعملون فى الزراعة وعليهم أن يساعدوه فى الزراعة وبالفعل يساعدونه.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.