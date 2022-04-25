شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك جمهورها بوسترها الخاص بفيلم "واحد تانى" مع أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة روبى متابعيها وجمهورها على "إنستجرام"، بوسترها الخاص بفيلم "واحد تانى"، والذى تشارك فيه بطولته مع كوكبة من النجوم والنجمات على رأسهم أحمد حلمى، والذى يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعماله السينمائية "خيال مآتة"



روبي

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، ومشاكة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.