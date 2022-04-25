نيقولا معوض يفاجئ الجمهور و ينشر أول صورة تجمعه بوالده.. لن تصدقوا أبدًا الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 08:50 مساءً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان اللبناني نيقولا معوض الذي نشر مؤخرًا أول صورة لوالده الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشر النجم ​نيقولا معوض​ -في وقت سابق- صورة نادرة من زمن طفولته تجمعه بوالده للمرة الأولى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام» وتوجه لوالده في ذكرى وفاته بتعليق مؤثر.

وتلقت هذه الصورة تعاطفا كبيرًا و خطفت أنظار جميع المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن والده بدى يشبهه إلى حد كبير، وهذا ما أكدت عليه التعليقات على تلك الصورة النادرة.

من هو نيقولا معوض؟

نيقولا معوّض هو ممثل ومقدم برامج ومخرج لبناني، من مواليد 22 فبراير 1979 وتخرج من الجامعة اللبنانية قسم الهندسة. وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية و السينمائية. بعدما خاض تجربة التقديم من خلال البرنامج الشبابي “روتانا كافيه” على قناة روتانا، وبرنامج “بالأرقام” على شاشة MTV اللبنانية، وشارك بإخراج عدد من البرامج التلفزيونية مثل برنامج “نجم الخليج” على قناة دبي، وبرنامج “حورية المطبخ” على قناة فتافيت.

دخل نيقولا معوض الساحة الفنّية المصرية من خلال مسلسل “ونوس”، وقد أجاد اللهجة المصرية وجسد شخصية شيخ مسلم يدعى “فاروق” عام 2013، كما شارك نيقولا معوّض في برنامج “​الرقص مع النجوم​” بالموسم الأول عبر قناة mtv، لكنه خرج في البرايم الخامس.وشارك نيقولا معوض في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية،

نيقولا معوض في مهرجان كان

من ناحية أخرى، يُشارك النجم نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، والفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

وقد انتهى نيقولا من تصوير فيلم الرعب جدران للمخرج محمد بركة، وينتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير ماكو نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ ١٧ مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيقولا معوض في السينما المصرية.

ويشارك نيقولا معوض في بطولة فيلم جدران النجوم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبدالحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

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