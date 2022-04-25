أختها التوأم.. شاهدوا كيف أصبحت إبنة شريهان في أحدث ظهور لها.. والمفاجاة في هوية أبوها!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 08:50 مساءً - يرتيط الجمهور دائما بالنجمات اللواتي أثرن فيه بإتقانهن في مسلسلاتهن وأفلامهن، وبالرغم من وجود العديد من النجمات، إلا أنه يظل هناك نجوم ونجمات يعشقهن الجمهور بمرور الزمن ولا يجد لهن منافسًا

الجمهور العربي لا ينسى جميلات الشاشة وخاصة المتفردات منهن في الفن اللاتي يتقن التمثيل والغناء والرقص، وإن بحثت بين الفنانات عن كل هذه الصفات حتما ستكون أول نتيجة هي شريهان.

ورغم اختفائها عن الساحة لسنوات، إلا أنها ظلت أيقونة الاستعراض، والحسناء التي نتمنى أن تعود لتمتعنا بقصصها في ليالي الألفية الثالثة، التي ينقصها كثيرا من سحر ألف ليلة وليلة.

شريهان تهنئ ابنتها لؤلؤة بعيد ميلادها:

قدمت الفنانة القديرة شريهان تهنئة ورسالة خاصة إلى ابنتها «لولوة» من رجل الأعمال والميلونير الأردني علاء الخواجة والزوج الأول للفنانة القديرة إسعاد يونس، وذلك بمناسبة يوم ميلاد إبنتها، والذي يوافق 22 من أبريل، حيث تمنت لها حياة وعامًا سعيدًا تُحقق فيه كل طموحاتها.

شريهان نشرت لقطة لابنتها عبر خاصية الاستوري حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلّقت عليها: «عيد ميلاد سعيد يا روحي.. بحبك يا كل عمري»، فيما نشرت لها لقطة آخرى أيضًا عبر حسابها لتواصل تهنئتها بيوم ميلادها.

ويعد هذا الظهور نادرًا لـ لؤلؤة ابنة الفنانة شريهان، حيث إستطاعت أن تخطف الأنظار فور ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت العديد من الرسائل التهنئة من الجمهور والمتابعين.

ستوري شريهان عبر إنستجرام

وجاءت التعليقات كالآتي: كل عام والغالية لؤلؤة بألف خير.. الله يحفظها ويجعلها قرة عين لوالديها.. أجمل التهاني.. الابنة الجميلة لؤلؤة عقبال مليون سنة يارب.. ربنا يبارك فيها ويحفظها وتشوفيها قد الدنيا، أختك التوأم.

إطلالات لولوة ابنة شريهان

أثارت لولوة الخواجة ابنة الفنانة شريهان الاهتمام بأحدث إطلالاتها، حيث أطلت بستايلات متنوعة وخطفت الأنظار في أحدث ظهور من خلال إطلالة جذابة باللون الأخضر الفاتح بفستان من الشيفون، زينته تفاصيل من التطريزات اللامعة، على الإطلالة بالكامل، وتخللته طبقة وشاح إضافية منسدلة على الظهر من الخلف، في حين جاء تصميمه بقصة الكتف غير المتوازي، ونسقت اللوك مع لمسة رقيقة من الاكسسوارات البسيطة.

لولوة إبنة شريهان

شريهان تروج لكأس العالم في قطر

هذا وكانت قد ظهرت الفنانة الاستعراضية شريهان، بشكل خاص أثناء حفل افتتاح قرعة نهائيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر أبريل الجاري.

وتحدثت شريهان في كلمة متلفزة أمام الجماهير قائلة إن قطر التي تستضيف النسخة الحالية من كأس العالم، تمثل جميع الدول العربية، وبدت الفنانة متألقة في ظهورها بفستان غاية في الأناقة، وظهرت أشبه بالأميرات.

وخلال فيديو تقديمي للبطولة وعرض رسمي لكرة بطولة كأس العالم ظهرت شريهان وقالت كلمة تحدثت من خلالها عن الإنسانية ورحلة الإنسان حيث تفــ اعل معها الجمهور بشكل واسع.

وقالت شريهان خلال تقديمها الحفل: “أتشرف بوجودي بينكم بهذا الحدث الدولي الكبير وما أعظمه من حدث وما أبدعه واقع وتاريخ وإن كانت قطر هي من ستنظم هذا الحدث كاس العالم 2022 إلا أنها بطولة كل العرب.. العرب جميعاً هم من سيستضيف كل العالم”.

وأضافت شريهان: ”من 12 عامًا رأيت وسمعت كلمة قيلت وهذه الكلمة لمست قلبي كمواطنة عربية مصرية فرحت وسعدت وسرحت وتمنيت وقتها ان تكون الكلمة حقيقة وواقع وليست حلما..وبالعزيمة والتحدي والإصرار والعمل الجاد وبالفعل تحول الحلم إلى حقيقة وواقع”.

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