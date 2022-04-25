بألوان التفاؤل والفرح.. هيفاء وهبي تشعّ جمالًا بإطلالة جديدة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يفارق اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة الترند طيلة شهر رمضان المبارك، إذ تتصدّر صورها وإطلالاتها حديث المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية الشهر الفضيل.

اختارت هيفاء وهبي في صور جديدة نشرتها عبر حسابها في “إنستغرام” إطلالة مميّزة بألوان التفاؤل والفرح، أبرزت جمالها وأناقتها، هي التي تم اختيارها مؤخرًا أيقونة للموضة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الذي أقيم بحديقة برج العرب في دبي.

وعلّقت هيفاء وهبي على صورها الجديدة قائلةً: “الإفطار هو ساعتي السعيدة”. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور النجمة هيفاء وهبي، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

ومن المعروف أن هيفاء كانت قد تصدّرت قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين على موقع “إنستغرام” من خلال دراسة للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها ( authentic engagement).

يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مطلع شهر يناير الماضي تصوير فيلمها السينمائي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، وتتعاون من خلال الفيلم مع ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى. ومن المقرر استئناف التصوير بعد شهر رمضان.