شكرا لقرائتكم خبر عن ميديا هب "سعدى – جوهر" المنتجة لمسلسل "المشوار": الحلقات الأخيرة مفاجأت عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لمسلسل "المشوار" ميديا هب سعدى – جوهر على فيس بوك، تقديم مفاجأت عديدة في الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث نشرت الصفحة بيان صحفي جاء كالتالى:

"يواصل مسلسل "المشوار" تقديم أحداثه الدرامية المُثيرة خلال رحلة هروب ماهر وورد، وستحمل الحلقات الأخيرة مفاجآت عديدة ومزيد من الأحداث الدرامية المُشوقة والمؤثرة دراميًا.

وجدير بالذكر أن صناع المسلسل يواصلون العمل للانتهاء من الحلقات الأخيرة وبالأخص النجم الفنان محمد رمضان الذي لم يدخر جهدًا في مواقع التصوير المختلفة خلال الشهرين الماضيين دون انقطاع وبالتزام شديد حرصًا على إنهاء العمل".

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

بيان الشركة