شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 24.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" مساء اليوم الإثنين، على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It الساعة 10 مساء.

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل والتى تحمل اسم تقدير الموقف، اجتماع فى مكتب الإرشاد يقيادة المرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) وخيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، لاجراء التعديلات الوزارية الجديدة، وذلك فى غياب محمد مرسى رئيس الجمهورية.

يتم تشكيل وزارى جديد مع وجود 9 تعديلات على الوزارة، وهو ما تسبب فى غضب الشعب المصرى، لاسيما وأن الوزراء الذين طالبوا بتغييرهم وخاصة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ما زال فى الوزارة، إضافة إلى أن اختيار الوزراء جاء لتبعيتهم إلى جماعة الاخوان.

وخلال الحلقة استطاع زكريا يونس ضبط أحد التكفيرين المنتمين لخلية أبو أيوب قبل تنفيذه عملية ارهابية، وعلى جانب آخر يجتمع شباب جبهة الإنقاذ لبحث إمكانية التعاون مع حركة تمرد ويدخل عليهم محمد عبد العزيز (عصام السقا) مؤسس حركة تمرد لإقناعهم بالحركة والتوقيع من المواطنين وهو الأهم وتم الموافقة من معظم شباب الجبهة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.