كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 06:57 مساءً - حلت الفنانة ” ميار الببلاوي ” ضيفة ببرنامج (هي وهما) الذي تقدمه الإعلامية ” أميرة عبيد ” والمذاع عبر قناة الحدث اليوم .
وخلال اللقاء كشفت ميار الببلاوي عن أنها تزوجت لأربع مرات وقالت حول سبب تعدد زيجاتها : ” “أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير .. وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني ” .
وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه لم يستطع أحد أزواجها منعها من التمثيل أو مطالبتها بذلك متابعة : ” محدش من أزواجي يستجرى يقولي بطلي تمثيل .. هما أصلا تزوجوني عشان ممثلة ومشهورة ” .
وعن أكبر درس تعلمته في حياتها تحدثت قائلة : ” عدم التنازل عن شغلي مهما كانت الظروف وهيكلفني إيه، أي حاجة ممكن تستنى شوية إنما الشغل لأ .. والحجاب علمني عدم الشكوى للناس، الشكوى لله في سهام الليل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة عن سبب تعدد زيجاتها : ” أنا ست ملولة ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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