نُسخة من عمتها ماجدة زكي.. شاهد كيف أصبحت إبنة روجينا وأشرف زكي في أحدث ظهور لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 06:57 مساءً - احتفل الزوجان أشرف زكي وروجينا بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى “مريم”، ونشرا لها الكثير من الصور، على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف زكي وجه تهنئة خاصة لابنته، قال فيها: “أجمل عيد ميلاد عيد ميلاد مريم روح قلبي وعمرى بحبها عشان هى طيبه و جميله وبتشيل الحمل معانا ف البيت امنيه حياتى ان ربنا يطول في عمرى لغايه ما افرح بيها احلى يوم يوم ميلادك يامريم”.

فيما قالت الفنانة روجينا في تهنئتها لابنتها: “كل سنة وانتى حتة من قلبي.. كل سنة وانتى احلى البنات واحن قلب.. كل سنة وانتى سعيدة وفرحانة.. وسنة جديدة وبداية جديدة ومستقبل كلة نجاح.. فخورة بيكى وان شاء الله اشوفك اسعد وحدة فى الدنيا.. ودايما حنينة عليا”.

عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاحظوا وجود شــبه كبير بين “مريم” وبين عمتها الفنانة الكبيرة ماجدة زكي.

تفاصيل زواج روجينا وأشرف زكي:

وكانت الفنانة روجينا حلّت مع زوجها نقيب الممثلين أشرف زكي ضيوفًا في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة dmc ،وتحدث الثنائي عن قصة حبهما وكواليس ارتباطهما وزواجهما والمتاعب التي واجهها كل منهما في حياته.

أشرف زكي روى في البداية كيف بدأ التعارف بينه وبين روجينا خلال دراستها بمعهد الفنون المسرحية، حيث أكد أنه وقع في حبها منذ اللحظة الأولى عندما شاهدها مع والدتها، فقال: “شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شفتها قلت هتجوزها وبعد ما تعرفت عليها قلت لها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم لك على طول، وبعد ما رجعت من السفر اتفقت مع صاحبتها ووصلتني لها، وصعدت للجلوس مع روجينا لمدة 4 ساعات، ولما نزلت صاحبتها كان معاها روجينا اللي صدمت وبدأت أتكلم عن زواجنا”.

وأضاف أشرف زكي: “قعدت اتكلم معاها فى العربية عن إني عاوز اتجوزها وحطيت خطة لحياتنا”، فيما كشفت روجينا عن أن زوجها عندما رآها لأول مرة رشحها لمشاركته في بطولة مسرحية فوافقت، لافتة إلى أنه كان يحاول التقرب منها في البداية ولكن بشكل تسبب في مضايقتها، فقالت له في غضب: “لا بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي اتكلم معاكي، لا لما البروفات تبدأ قول لي وأنا هجيلك هناك”، ليرد عليها أشرف زكي حينها غاضبًا أيضا: “خلاص أوقفي الحديث” وبعدها تم استبدالها بالفنانة حنان ترك.

وتحدث الثنائي أيضا عن تفاصيل خطوبتهما، حيث اكد أشرف زكي أن الفنان وحيد سيف هو من أهداه بدلة الخطوبة، فيما كانت شبكة روجينا هدية من الفنان الراحل فؤاد خليل، كما كشفت عن أن أزمة كبيرة وقعت بينها وبين أشرف عقب يوم خطوبتهما بسبب رقصها المتواصل في الحفل، وتابعت: “حدف ليا الدبلة وفسخنا بس تاني يوم اتصالحنا على طول ولا كأن في حاجة حصلت”.

كذلك سخرت روجينا من إطلالتها في حفل خطوبتها ووصفت الفستان بأنه “تحفة” لافتة إلى أنها تتساءل طوال الوقت لماذا كانت تفعل تلك الأشياء بنفسها، وأضافت: “كنا شكل وبقينا شكل وضاربة شعري والفستان غريب أحمر وأبيض”.

وأشاد أشرف زكي بطموح زوجته خلال اللقاء وتحدث أيضا عن بعض من أدوارها المهمة في مشوارها، وكشف أنها كانت رافضة في البداية تقديم دور “إجلال” في مسلسل “مع سبق الإصرار” مع الفنانة غادة عبد الرازق، لكنه أقنعها بأهمية تقديم هذا الدور، كما أقنعها بتقديم شخصية “فدوى” في مسلسل “البرنس”، حيث كانت رافضة أيضًا للدور، خوفًا من أن يكرهها الجمهور.

هذا ويعرض “مسلسل انحراف“، للفنانة روجينا في موسم رمضان 2022 يوميا على “النهار دراما” في تمام الساعة 7.30 م، ويعاد الساعة 10.30 م – 10.30 ص – 2.30 ص – 5.30 م – 2.30 م.

مسلسل “انحراف” مأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبدالعزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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