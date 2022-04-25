شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من فيلم "عمهم" ويعلق: صيف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد إمام، عن موعد طرح فيلمه الجديد "عمهم"، في دور العرض السينمائية بمصر وبجميع الدول العربية، ونشر إمام، صورة تشويقية له من الفيلم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلاً: "عمهم صيف 2022 إن شاء الله"، وظهر محمد، في الصورة بالشعر الأشقر، ممسكًا بالسيجار في يده.

يذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

وكان آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.