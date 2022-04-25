شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الكاهن" من السينما إلى منصة watch it في عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it فيلم "الكاهن" لأول مرة في عيد الفطر المقبل ذلك بعد طرح الفيلم في السينمات في ديسمبر الماضي واستمر عرضه حتى الأيام الماضية، والفيلم بطولة إياد نصار، درة، حسين فهمى، محمود حميدة، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، فاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

تدور أحداث الفيلم في ادار رعب تشويقي حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب، ويسلط الضوء على كبار المسئولون في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية يمثلهم صلاح (حسين فهمي) ومحاميه يحيى (محمود حميدة) وصراعهم مع مجلس الإدارة على من سيكون خليفة الكاهن بعد وفاته.

وحرصت إدارة منصة watch it المصرية على بث جميع المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل، وبدون اعلانات وهو ما يتيح للمشاهد فرصة كبيرة لمتابعة المسلسل المفضل لك، فضلا عن جودة الصورة والتكنيك المميز في عرض الحلقات، لاسيما أن منصة "واتشاد" تتيح عرض جميع الحلقات في وقت مميز عقب عرضها مباشرة على شاشة التلفاز، وهو ما يجعل المشاهدين لديهم فرصة في المشاهدة بشكل أفضل وفى أوقات مميزة.

منصة watch it قدمت باقات مميزة لكل الفئات منها باقات فئة الـ 75 جنيها لمدة شهر كامل، ومتاح بها المشاهدة لجهاز واحد فقط، كما وضعت فئة الـ 99 جنيها شهريا، ومتاح بها المشاهدة لجهازين، وفئة الـ 120 جنيها شهريا، ومتاح بها المشاهدة بها لـ 3 أجهزة، بالإضافة إلى فئات التليفون المحمول .