 أدهم النابلسي يرتل القرآن بصوته في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 مساءً - شارك الفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمقطع فيديو جديد له وهو يرتل القرآن الكريم .

حيث ظهر أدهم نابلسي في الفيديو وهو يرتل بصوته آية من سورة الزمر .. كما أرفق هذه الآية في تعليقه على المقطع .

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمال صوته في قراءة القرآن الكريم معربين عن فخرهم به وداعيين له بالثبات .

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن اعتزاله الغناء في شهر ديسمبر الماضي .. كما كشف مؤخرا عن حصوله على إجازة في القرآن الكريم بعد أن أتم القرآن كاملا حفظا وتجويدا .