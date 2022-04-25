مايا دياب : ” لبنان يبكي جثثه في العيد “

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 مساءً - أعربت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عن تعاطفها وحزنها على ضحايا غرق مركب يحمل مهاجرين قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمال لبنان والذي كان على متنه حوالي 60 شخصا .

فكتبت مايا دياب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” لبنان يبكي جثثه في العيد .. هربوا من الفقر والظلم والفساد فلاقاهم الموت بحفاوة ” .

وتابعت : ” شعبي يموت ودولتي ولا على بالها بال .. تتحضّر للترشّح مرّة أخرى لعلّها تنتشل قرشٍ نسته هذه الدورة ” .

وكان قد أسفر هذا الحادث عن وفاة سبعة أشخاص من بينهم طفلة فيما تم إنقاذ نحو 50 آخرين وفقا لما صرح به مسئولين لبنانيين ولا يزال الجيش يحاول العثور على ناجين .