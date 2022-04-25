في أحدث صورها بعد إعلان انفصالها .. منة عرفة تتحول إلى هنادي مهنا

كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” منة عرفة ” صورة جديدة لها وهي الأولى منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان ” محمود المهدي ” عبر حسابها على تطبيق إنستجرام .

وكتبت منة عرفة في تعليقها على الصورة : ” ستعاني كتيراً حينما تكون أنت نقياً من الداخل وكل الأشياء من حولك ملوثة ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة حيث حذرها البعض منهم في تعليقاتهم من علاقتها بمحمود المهدي وخطورته عليها واستمرار معاناتها إذا أكملت حياتها معه أو عادت إليه .

فيما أشار البعض إلى أن منة عرفة تحولت في هذه الصورة والإطلالة إلى الفنانة ” هنادي مهنا ” بسبب وجه الشبه الكبير في ملامحهما .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” منة رايحة على هنادي مهنا ” و ” شبه هنادي مهنا كتير ” و ” قسما بالله افتكرتك هنادي مهنا ” .

كما أعرب عدد من المتابعين عن إشتياقهم لها وسعادتهم بعودتها من جديد للظهور على مواقع التوصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عقب إعلان انفصالها .