كتب امير فتحي في الاثنين 25 أبريل 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” منة عرفة ” صورة جديدة لها وهي الأولى منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان ” محمود المهدي ” عبر حسابها على تطبيق إنستجرام .
وكتبت منة عرفة في تعليقها على الصورة : ” ستعاني كتيراً حينما تكون أنت نقياً من الداخل وكل الأشياء من حولك ملوثة ” .
وتفاعل المتابعون على الصورة حيث حذرها البعض منهم في تعليقاتهم من علاقتها بمحمود المهدي وخطورته عليها واستمرار معاناتها إذا أكملت حياتها معه أو عادت إليه .
فيما أشار البعض إلى أن منة عرفة تحولت في هذه الصورة والإطلالة إلى الفنانة ” هنادي مهنا ” بسبب وجه الشبه الكبير في ملامحهما .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” منة رايحة على هنادي مهنا ” و ” شبه هنادي مهنا كتير ” و ” قسما بالله افتكرتك هنادي مهنا ” .
كما أعرب عدد من المتابعين عن إشتياقهم لها وسعادتهم بعودتها من جديد للظهور على مواقع التوصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عقب إعلان انفصالها .
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث صورها بعد إعلان انفصالها .. منة عرفة تتحول إلى هنادي مهنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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