بالصور – فارون داوان يحتفل بعيد ميلاده في موقع تصوير فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل أمس الفنان فارون دوان بعيد ميلاده الخامس والثلاثين. وخلال جدول عمله المزدحم، قرر ممثل Coolie No.1 الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة في موقع تصوير فيلمه القادم Bawaal مع الممثلين وطاقم العمل هناك.

ونشر “دوان” على حسابه في موقع إنستغرام، لمحة عن احتفالاته بعيد ميلاده داخل شاحنته الصغيرة، التي تم تزيينها ببالونات زرقاء وذهبية، وعلّق قائلًا: ” سعيد جدًا بقضاء يومي الكبير في العمل. قضيت يوم ميلادي في آخر سنتين في المنزل، لكن من الرائع أن أكون هنا في الموقع والاستيقاظ في الساعة 5:30 صباحاً للعمل في Bawaal”.

بودا ممثل Kalank أنيقاً في قميص أبيض هش مع سروال بيج اللون. في غضون دقائق، أمطر المشجعون وزملائه في الصناعة منشوره بالحب والتمنيات. إذ كتبت الفنانة “نرجس فخري “: “يوم ميلاد سعيد. عسى أن تتحقق كل أمنياتك اليوم”، بينما كتب أحد معجبيه: “يوم ميلاد سعيد تحقق المزيد من النجاح في حياتك يا سيدي”.

يذكر أن فارون يقوم حاليًا بتصوير فيلم Bawaal من إخراج “نيتش تيواريت”، والذي يضم أيضاً جانفي كابور. الفيلم من إنتاج ساجد ناديوالا، ومن المقرر إصداره في 7 أبريل 2023.

وقد غادر فارون، في وقت سابق من هذا الشهر، مومباي للتصويرن وهو موجود حالياً في لاكناو، ولاية أوتار براديش، حيث يتم تصوير الفيلم.

في غضون ذلك، ذكرت Pinkvilla حصرياً أنه سيتم تصوير الفيلم في الهند وخارجها. إنها قصة حب خالدة تتطلب من شخصيات “فارون” و”جانفي” السفر عبر بلدان متعددة. وقد قرر المصنعون تعيين جزء كبير من Bawal في أوروبا وقد سافروا بالفعل لخمس دول أوروبية.

بصرف النظر عن هذا العمل، سيظهر “فارون” بعد ذلك في Jug Jugg Jeeyo بمشاركة “كيارا أدفاني”، أنيل كابور” و”نيتو كابور”. لديه أيضاً Bhediya مع “كيرتي سانون” وCitadel مع “سامانثا” طور الإعداد .