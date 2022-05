شركة مستحضرات تجميل تكذِّب آمبر هيرد وتُنصف جوني ديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألقت إحدى العلامات التجارية لمستحضرات التجميل شكوكاً جدية بشأن مزاعم الإساءة والعنف المنزلي التي ادعتها “آمبر هيرد” ضد زوجها السابق “جوني ديب” خلال محاكمتها المثيرة للجدل، بفيديو أصبح متداول بشكل كبير.

فقد ادعت شركة التجميل أن مجموعة أدوات إخفاء العيوب التي قالت محامية “هيرد” أنها استخدمتها كل يوم لتغطية الكدمات التي خلفتها هجمات “جوني ديب”، لم تكن موجودة في ذلك الوقت وأنها أنتجت هذا المنتج بعد واقعة الضرب المزعومة.

وقالت محامية الممثلة “إيلين بريديهوفت”، إن “هيرد” كانت تحتفظ بمنتج المكياج في حقيبتها في جميع الأوقات، وذلك للتأكد من عدم ظهور كدماتها على الإطلاق للجمهور. وقامت بسحب لوحة الكونسيلر وعرضها على هيئة المحلفين، قائلة: “هذا ما استخدمته”.

ومع ذلك، تدَّعي Milani Cosmetics لمستحضرات التجميل الآن أنها لم تطلق المنتج الذي قالت نجمة Aquaman إنه ساعدها في إخفاء كدماتها، إلا بعد أن أنهت هي و”ديب” علاقتهما. ونشرت الشركة مقطع فيديو على TikTok يوم الجمعة توضح فيه أن مجموعة المكياج All In One التي عرضتها محامية “هيرد” لم تكن متاحة قبل عام 2017، مؤكدة أن الإساءة المزعومة- إن كانت قد حدثت- فهي بين عامي 2014 و2016.

وكتبت Milani Cosmetics أيضاً في قسم التعليقات بالفيديو، والذي تمت مشاهدته الآن أكثر من ثلاثة ملايين مرة: “نحن هنا لتقديم حقائق القضية”.

لكن صديقة “هيرد” دافعت عن محاميتها قائلة لموقع DailyMail.com: “كانت محامية “هيرد” تستخدم مثالاً لنوع المكياج الذي استخدمته، لكن إنه يوم حزين عندما تستخدم شركة مستحضرات التجميل ذلك كفرصة لتسليط الضوء على ما يتعين على ضحايا العنف المنزلي القيام به لإخفاء نتائج الإساءة التي يتعرضون لها”.

التقى “ديب” و”هيرد” لأول مرة في عام 2009 في فيلم The Rum Diary. بدءا المواعدة في عام 2012، خُطِبا في عام 2014، وتزوجا بعد عام واحد. في عام 2016، تقدمت “هيرد” بطلب للطلاق، وتم الانتهاء منه في عام 2017.

بعد ذلك، في عام 2018، وجهت “هيرد” عدداً كبيراً من المزاعم الصادمة ضد “ديب” أثناء كتابتها عن كونها ناجية من العنف المنزلي لصحيفة Washington Post.

وعلى الرغم من أنها لم تذكر “ديب” بالاسم مطلقاً، إلا أن محامي “ديب” قال إنه من الواضح أن “هيرد” كانت تشير إلى رجل هوليوود البارز أثناء المحاكمة.

وتحاول المحاكمة، التي لا تزال جارية في ولاية فرجينيا، تحديد ما إذا كان المقال المنشور ما هو إلا تشهيراً وافتراء لسمعة “ديب”. و ينفى “ديب” مزاعم “هيرد” منذ البداية ويسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 50 مليون دولار بالإضافة إلى تعويضات عقابية لا تقل عن 350 ألف دولار، إلى جانب تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.