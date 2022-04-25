بعد إطلاق سراحه.. أول ظهور لـ آساب روكي مع ريهانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات المصوريين أول ظهور لـ”ريهانا” بصحبة “آساب روكي”- بعد إطلاق سراحه من قبل إدارة شرطة لوس أنجلوس- في نزهة مسائية لتناول العشاء مع الأصدقاء.

عرضت الفائزة بجائزة جرامي، 34 عاماً، نتوء طفلها عندما خرجت مع “روكي”، 33 عاماً، لما وصفه أحد المصادر بعشاء سعيد ومريح مع مجموعة من الأصدقاء في جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، بعد اعتقال “روكي” في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

قال المصدر لموقع People: “لقد كانت مجموعة سعيدة وهادئة. بدت “ريهانا” رائعة. جلست بجانب آساب وكانا حنونين”، مضيفاً: “لقد تناولوا العشاء لبضع ساعات. كان التركيز كثيراً على “ريهانا” والطفل”.

وتم القبض على “روكي” يوم الأربعاء الماضي 20 إبريل في مطار لوس أنجلوس الدولي فيما يتعلق بحادث إطلاق نار وقع في نوفمبر. تم اعتقاله من قبل إدارة شرطة لوس أنجلوس بعد وصوله على متن طائرة خاصة ذلك الصباح، عائداً من إجازة مع “ريهانا” في موطنها الأصلي بربادوس.

واتُهم فنان The Testing بالاعتداء بسلاح قاتل (سلاح ناري)- وهي جناية- وحُددت كفالته بمبلغ 550 ألف دولار. أُطلق سراح “روكي” من السجن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وزُعم أنه أطلق النار على رجل بعد جدال، وتحديداً من ثلاث إلى أربع رصاصات، حيث أصابت رصاصة يده اليسرى. وادعى الضحية أن “روكي” فر من مكان الحادث سيراً على الأقدام مع رجلين آخرين. وذكرت الشرطة أنه سيتم عرض القضية على مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس للنظر فيها. ولم يرد ممثل عن “روكي” للتعليق بعد الاعتقال. ولم يمثُل أمام المحكمة فيما يتعلق بالادعاءات.

وأعلنت “ريهانا” و”روكي” عن حملها في يناير، عندما كشفت الأم عن نتوء طفلها أثناء تصويرهما معاً خلال نزهة في مدينة نيويورك. وقالت قطب Savage X Fenty سابقاً إنه ممتع ولكنه أيضاً تحدٍ للعب مع الموضة أثناء الحمل”. وقالت في فبراير: “أنا أحب ذلك، وأنا أستمتع به”.