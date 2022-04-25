شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل العائدون.. اعرف قال ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أمير كرارة، بانتهاء تصوير مسلسل العائدون، وقال: "شكرًا لكل أخواتى النجوم اللى شارك في هذا العمل المهم المحترم وإلى لقاء قريب إن شاء الله".

وقال عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: "مع آخر يوم تصوير بشكر الأستاذ الكبير أحمد نادر جلال والأستاذ محمد السعدي ميديا هب والأستاذ باهر دويدار ومدير التصوير هيثم حسنى، والمنتج الفنى أحمد أبو الفتوح والأستاذ محمد سرى وسارة ابراهيم الديكور باسل حسام".



أمير كرارة

وتابع: "وستايلست إيناس عبدالله والمونتير محسن عبد الوهاب ورجالة الإخراج شريف إسماعيل أيمن صقر ياسمين أباظة ضياء حبيب ربا عزام نادين عز ومريم طه ورجالة التصوير عبد الرحمن أبو حجر وكريم خضير وأحمد صدقى واسطي الإضاءة أحمد حسن وكريم وشباب الإضاءة بانسر عم حسن جاد ورجالته ومدير إدارة الإنتاج أيمن إبراهيم والرجالة هاني سمير مجدي عبد المسيح وشناوي محمود عادل عمر سلامة وديجوي ومهندس الصوت أبو جبل والرجالة جيمي وبسام وشباب الديكور والإكسسوار عليا عيسي ونورا الطويل وكريم الشحات وإكسسوار حازم وعصفوره والرجالة وعم هشام حسنين كلاك واسسيت مصطفي ورجالة البوفيه ورجالة الخدمات المحترمين وأخيرًا ودايما أحب أشكر إخواتى ورجالتي اللي دايمًا في ضهري سعادة وخيري وسيد نجيب ومحمود وسيد طلبه وعوف وشكرا لكل أخواتي النجوم اللي شارك في هذا العمل المهم المحترم وإلى لقاء قريب إن شاء الله.. العائدون".

ويشار إلى أن حالة من السعادة أصابت فريق الضابط نبيل بعد نجاح فريقه فى إحباط عدد من المخططات الإرهابية بـ4 دول بأحداث الحلقة 23 من مسلسل العائدون، وأكد أمير كرارة "عمر" أنهم سيكملون النجاح أكثر بعد استخلاص عدد كبير من المعلومات بعد القبض على عناصر داعش، وانتقل علاء "ميدو عادل" إلى مكان آخر للدخول فى عملية جديدة وهى لبنان ونجح فى الكشف عن مكانه الجديد للأمن بمصر.

فيما شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc، تطورات عديدة وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط خطط نقل الجنود من داعش إلى بلدان أوروبية، مثلما ظهر خلال الحلقة التى شهدت أيضًا إقالة "كمال" من منصبه في دولة أوروبية كانت تقف وراء دعم داعش.

وتطرقت الحلقة إلى مقابلة "نبيل / محمود عبد المغنى" مع "صفوان" الذى اخبره بأن هناك خطة بديلة يتم تحضيرها بالفعل، من قبل الدواعش قائلاً: "اول نشاط لهم سيكون في ليبيا التي ستكون نقطة الوصول لغرب أفريقيا ووسطها وإلى مصر، وذلك عبر شركة ستكون ستارة لهم يتم نقل جنود مرتزقة من خلفها".

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".