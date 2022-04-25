شكرا لقرائتكم خبر عن عيوب تخفيها الكاميرا علشان الحلو مايكملش.. جروح هند ولثة الفراشة وفلجة نجلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهما كانت درجة جمال الإنسان فإنه لا يوجد شخص كامل الأوصاف ولابد أن هناك بعض العيوب التى يحملها، ليكون دائمًا جمال الروح والجوهر هو الغالب والأكثر كمالاً من جمال المظهر.

ومهما كانت درجة جمال نجوم الفن الذين نراهم من وراء الشاشات وننبهر بجمالهم فإن هؤلاء النجوم يعانون من بعض العيوب التى يحاولون إخفاءها أمام الكاميرا حتى لا تظهر للجمهور.

وكان نجوم الزمن الجميل الذين تعجبنا طلتهم دائمًا أو نرى فيهم الجمال المثالى يعانون من بعض العيوب التى تخفيها الكاميرا ، ويحاولون بكل الطرق ألا تظهر للجمهور.

فالفنانة الجميلة هند رستم التى كانت إحدى أجمل فنانات الزمن الجميل ولقبت بمارلين مونرو الشرق كانت تقضى فترة فى غرفة الماكياج قبل الوقوف أمام الكاميرا ليقوم الماكيير بتغطية بعض الندوب وآثار بعض الجروح القديمة فى وجهها، كانت قد أصيبت بها الفنانة الكبيرة فترة طفولتها وبقيت آثار بعضها على وجهها بعدما كبرت، وكانت مارلين مونرو الشرق تحرص على تغطية هذه الندوب بالماكياج قبل أن تقف أمام الكاميرا وقبل التصويرحتى لا تظهر للجمهور.

ورغم جمال ابتسامة الفراشة سامية جمال إلا أن المصورين السينمائيين كانوا ينبهونها إذا بالغت فى هذه الابتسامة وفى فتح فمها أثناء التصوير وذلك لوجود بعض العيوب فى تكوين اللثة الخاصة بها تظهر فتطغى على الابتسامة الجميلة إذا بالغت الفراشة فى فتح فمها.

أما الفنانة الجميلة نجلاء فتحى فكانت تعانى من فلجة كبيرة نسبياً بين أسنانها الأمامية، لذلك كان المصورين يحرصون على تنبيهها إذا بالغت فى الابتسامة ويتجنبون تصويرها إذا فتحت شفتيها حتى لا تظهر هذه الفلجة للجمهور.