شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تعلن وفاة خالها: ربنا يجمعنى بيك فى الفردوس الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ميرهان حسين وفاة خالها بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمى، الله يرحمك يا خالو، ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويجمعني بيك في الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي".



ميرهان حسين

وأدت ميرهان حسين مناسك العمرة مؤخرًا حيث نشرت، صورًا لها من أمام الكعبة، صحبتها بتعليق: "مع إن الصورة دى من أحب صورى لقلبى اترددت أنزلها، أولًا خفت ان دا يأثر على ثواب حاجة بينى وبين رب العالمين، ثانيًا عارفة ان فى ناس سطحية كتير هايكتبوا كومنتات كلها إيه يا طاهرة.. إيه يا ست الشيخة ويعملوا فيها انهم مابيغلطوش ابدا وجايين يحكموا على ناس زيهم أحكام هبلة وخلاص وهما مايعرفوش اللى بينك وبين ربنا ولا عمرهم هايعرفوه".

وأضافت ميرهان: "بس قولت لأ مش هامشى ورا الفكر دا وهانزل صورتى اللى بحبها عشان فيها ذكرى وجودى فى أطهر بقاع الأرض وأنا ضيفة فى بيت الله الحرام وبحتفل فيها بنعمة من أكبر النعم هى نعمة إن ليا رب عظيم اسمه الكريم، اللى ممكن أطلب منه أي شيء ومفيش حاجة كبيرة عليه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون".

وتابعت ميرهان: "نعمة وجود ربنا فحياتنا أكبر من كل النعم، أنا حقيقى معرفش ازاى فى ناس بتلحد وتنكر وجود ربنا والعياذ بالله، وفى منهم أصحاب ليا وناس بقابلهم ومع حبى ليهم بس بقولهم فايتكو أعظم حاجة فى الوجود ان يبقا ليك رب قادر على تحقيق كل اللى يتمناه قلبك ويسرح فيه خيالك، رب اكبر من كل كبير هو الأمان فى الدنيا دى و كل من عليها فان".

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "نقل عام" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة ON، وهو بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ريم البارودى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت، أميرة أديب وضيفة الشرف نيكول سابا وتأليف وليد خيرى وإخراج عادل أديب.