فيديو.. ماكرون يقبل يد مطربة مصرية في حفل إعادة انتخابه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أحيّت المطربة المصرية فرح الديباني حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهور وبحضور الرئيس المنتخب.

وعبّر ماكرون، عن إعجابه الشديد بأداء مطربة مصرية خلال الحفل.‏

وفور انتهاء المطربة الأوبرالية الديباني، من أداء النشيد الوطني في حفل النصر، قام الرئيس الفرنسي بمصافحتها وقبّل يدها، إعجابا بأدائها.

وحصدت اللقطة تفاعلا واسعا من جانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بأداء الديباني المؤثر في الحفل.

بعد أدائها، وتداولت صحف فرنسية أداء فرح الديباني في حفل النصر كان مذهلا”، إذ وصفت صحيفة “باربس ماتش” أداءها في حفل فوز ماكرون بولاية رئاسية جديدة بأنه “مذهل”.

كما نشرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية تقريرا كاملا عن فرح الديباني.

وفرح الديباني مصري الجنسية، نشات في محافظة الإسكندرية، فرح الديباني، ودرست في المدرسة الألمانية للموسيقى، والتحقت بأوبرا باريس في عام 2016، وهي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية أوبرا شابة، من أوبرا باريس في العام 2019.

وتلقت الديباني تكريما من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، عن مشوارها الفني.