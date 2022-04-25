بعد تعثر برشلونة.. كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحسم لقب الليغا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تعرض برشلونة لهزيمة مفاجئة في عقر داره على يد رايو فاييكانو 0-1، أمس الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، ليمنح ريال مدريد فرصة الاقتراب من حسم لقب “الليغا”.

وتوقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب “الليغا”، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

وخسر برشلونة بذلك للمرة الثالثة على التوالي على أرضه في كل المسابقات بعدما تعثر 1-صفر أمام قادش في الدوري المحلي و3-2 أمام أينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي ليودع المسابقة القارية.

وبالرغم من تلك الهزيمة المفاجئة لبرشلونة، فإن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد في ظل وجود خمس جولات متبقية.

والخمس جولات تعني وجود 15 نقطة متاحة أمام برشلونة وريال مدريد، وهو بالضبط الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب.

كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحسم لقب “الليغا”؟

يحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة (التعادل في مباراة واحدة فقط من المباريات الخمس المتبقية) للفوز باللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة.

وبالتالي، ففي حال تعادل الريال مع إسبانيول، يوم السبت المقبل، فقد يرفع اللقب بصورة رسمية.

ويتبقى للملكي أيضا مباريات ضد أتلتيكو مدريد، وليفانتي، وقادش، وريال بيتيس.

كما أن الريال سيتوج بلقب “الليغا” حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية، ولكن شريطة أن يتعثر برشلونة بالخسارة أو التعادل في إحدى مبارياته.