كيف احتفلت بدرية طلبة بـ عيد ميلادها ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها وجمهورها، عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت بدرية، مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل الناس اللي هنتني بعيد ميلادي.. ربنا ما يحرمني من حبكم ليا، وكل سنة وكلنا طيبين، ودايما يا رب أيامنا كلها أعياد".

وخاضت بدرية طلبة، موسم مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الثاني من المسلسل الكويتي "أمينة حاف".

"أمينة حاف" هو دراما خليجية، تدور أحداثها حول "أمينة" التي تكتشف إخفاء طليقها لمبلغ كبير من المال، فتتحول حياتها إلى صراع.

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة في السينما، فيلم "تماسيح النيل"، من بطولة النجوم: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، وسليمان عيد وغيرهم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.